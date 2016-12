Nach einem Drogenentzug kehrt der Ermittler Kessel zurück in den Polizeidienst. Mit seinem alten Freund und Kollegen Diller beobachtet er ein Restaurant, in dem ein gesuchter libyscher Kriegsverbrecher verkehren soll. Sie warten lange. Doch es tut sich nichts. Nur Kessels Hände beginnen zu zittern. So stark, dass sich Diller fragt, ob sein Kollege immer noch auf Drogen ist. Da stürzt Kessel auch schon nach draußen und greift sich einen der Dealer auf dem benachbarten Basketballplatz. Diller zerrt seinen Kollegen zurück ins Auto, während die Kids den beiden Männern hinterhergrölen. Voller Adrenalin startet Kessel den Wagen und fährt einen der Jungs über den Haufen. Diller bleiben nur wenige Sekunden für die Entscheidung: Soll er seine Pflicht tun oder seinem Freund helfen? Er entscheidet sich für Kessel, liefert den Jungen anonym im Krankenhaus ab und lässt den Unfallwagen verschwinden. In der Gewissheit, dass dies nicht gutgehen wird, treten die beiden Polizisten am nächsten Morgen ihren Dienst an. Und tatsächlich: Staatsanwältin Soraya Nazari macht Druck und erklärt den angeblichen Unfall mit Fahrerflucht zur Chefsache.