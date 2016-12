Mattes hat die Nacht mit der Studentin Alina Jessen verbracht. Nach dem Abschied wird Alina vor Mattes' Augen brutal in einen Transporter gezerrt und entführt. Auf dem PK stellt sich heraus, dass Alina die Tochter des Reeders Philipp Jessen ist. Dieser behauptet, noch nicht von den Entführern kontaktiert worden zu sein. Hans und Franzi vermuten jedoch, dass das gelogen ist und in Wirklichkeit mehr dahintersteckt. Schließlich gibt Jessen zu, bereits ein Foto der gefesselten Alina erhalten zu haben. Aus Angst um seine Tochter wolle er nicht mit der Polizei zusammenarbeiten. Nach und nach finden die Polizisten allerdings den wahren Grund für sein Schweigen heraus: Der finanziell angeschlagene Reeder hat sich auf ein Geschäft mit einem kriminellen libanesischen Clan, den Chihabs, eingelassen. Um Jessen zu zwingen, weiterhin für sie zu arbeiten, hat der Clan seine Tochter entführt. Mattes' Sorge um Alina lässt ihn einen fatalen Fehler begehen, den der Clan ihm nicht durchgehen lassen wird. Doch die Konsequenzen sind dem aufbrausenden Mattes in diesem Moment egal.