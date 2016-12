Die alleinerziehende Sabine lebt mit ihrem 18-jährigen Sohn Ilya am bayerischen Kochelsee. Sie arbeitet als freie Künstlerin, fertigt aber auch Abdrücke und Masken für Münchener Museen an. Ihr Jugendfreund Markus Wenger, der Sabine immer wieder Aufträge verschafft, würde gern eine größere Rolle in ihrem Leben spielen. Doch für Sabine ist ihr Sohn der wichtigste Mann in ihrem Leben. Ilya und seine Freundin wollten die Sommerferien gemeinsam verbringen. Doch Cora ist verschwunden, und Ilya fährt allein nach Italien. Als Sabine kurz darauf eine verschüttete Höhle in den Bergen entdeckt, findet sie Coras Leiche. Sie vermutet, dass Cora Ilya in der Vergangenheit untreu war und befürchtet nun, dass Ilya seine Freundin im Affekt getötet haben könnte. Sabine tut alles, um den Verdacht von ihrem Sohn abzulenken. In ihrer Verzweiflung wendet sie sich an den Dorfpolizisten Asam. Sabine ahnt nicht, dass sie mit ihm den Bock zum Gärtner gemacht hat. Während die Polizei nach Ilya fahndet, kommt Sabine dem Geheimnis des intelligenten, aber brutalen Dorfpolizisten auf die Spur. Ist Asam am Ende selbst der Mörder? Sabine gerät in Lebensgefahr.