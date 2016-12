In wenigen Tagen geht ein kunterbuntes 2016 zu Ende. Besonders in der Welt der Reichen und Schönen hat sich einiges getan. Annemarie Carpendale und Viviane Geppert nehmen sich die Höhepunkte der letzten Monate noch einmal vor: Die Trennung des Jahres – Brangelina gehen ab sofort getrennte Wege; Bastian Schweinsteiger – Rücktritt aus der Nationalmannschaft, Neuanfang in der Liebe; David Bowie – Eine Popikone sorgt mit seinem Tod für leise Töne. Diese und andere Ereignisse werden kommentiert von zahlreichen Prominenten.