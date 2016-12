Reporter Daniel Schlechter musste für diese "Vor Ort"-Folge Hausaufgaben machen: Eine Woche lang hat er jeden Abend drei schöne Erlebnisse des jeweiligen Tages aufgeschrieben. Dabei kam es nicht auf hoch emotionale Glücksmomente an, sondern auf die kleinen Freuden des Alltags: der Kaffee am Morgen, eine nette Begegnung in der Mittagspause oder der abendliche Sonnenuntergang. Die tägliche Erinnerung an solch angenehme "Nebensächlichkeiten" soll angeblich glücklich(er) machen. Hat sich die Grundstimmung unseres Reporters dadurch tatsächlich verändert? Das ist nur eine von vielen wissenschaftlichen Fragen, die Daniel Schlechter im Selbstversuch und im Gespräch mit Experten der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg klärt. Außerdem geht es um Autos der Zukunft, die nicht mehr Benzin oder Diesel, sondern Algenextrakt tanken und um Forscher, die das Bienensterben analysieren und aufzuhalten versuchen, damit das Leben auf dem blauen Planeten im biologischen Gleichgewicht bleibt. Denn: "Wenn die Biene einmal von der Erde verschwindet, hat der Mensch nur noch vier Jahre zu leben" soll schon Albert Einstein prognostiziert haben. Mit dieser dritten "Vor Ort"-Ausgabe endet die spannende LexiTV-Reise durch die Wissenschafts- und Forschungswelt Mitteldeutschlands. Ab 15. Dezember übernimmt wieder Moderatorin Victoria Herrmann.