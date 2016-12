Die Farbe Lila Heute | Kabel eins | 20:15 - 23:25 Uhr | Drama HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Das Leben der jungen Schwarzen Celie (Whoopi Goldberg) ist alles andere als frei und glücklich. Sie wurde zur Ehe mit dem kleinen Farmpächter Albert (Danny Glover) gezwungen, der sie brutal misshandelt. Celie leidet sehr darunter, dass sie von ihrer Schwester Nettie getrennt ist, doch all ihre Briefe, die sie an Nettie schreibt, werden von Albert abgefangen. Erst nach Jahren gelingt es Celie, sich gegen ihren Mann zu wehren. Original-Titel: The Color Purple Laufzeit: 190 Minuten Genre: Drama, USA 1986 Regie: Steven Spielberg FSK: 12 Schauspieler: Celie Johnson Whoopi Goldberg Albert Danny Glover Shug Avery Margaret Avery Sofia Oprah Winfrey Harpo Johnson Willard Pugh Nettie Harris Akosua Busia Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets