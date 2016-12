Mein Weg aus der Jugendarbeitslosigkeit - "Joblinge" helfen beim Berufsstart Nach der Schule findet Nadine vier Jahre lang keinen Ausbildungsplatz. Sie schreibt eine Bewerbung nach der anderen und wird mit jeder Absage mutloser. Sie macht mehrere Praktika und wird immer unsicherer, denn nirgendwo klappt es so richtig. So wie ihr geht es jedes Jahr rund 500.000 Jugendlichen in Deutschland. Meist sind es junge Frauen und Männer mit ohnehin schweren Startbedingungen, die den Einstieg in den Beruf nicht schaffen. Dass sich das schleunigst ändert, dafür setzt sich die Initiative "Joblinge" ein. Unternehmen und Ehrenamtler engagieren sich gemeinsam, um Jugendliche aus dem sozialen Abseits rein in den Beruf zu bringen. Mit ihrer Mentorin Carina entwickelt auch Nadine einen Plan und hat die Hürde zum Ausbildungsvertrag genommen. - Mein Bruder liebt anders - Sex zwischen Kontrolle und Unterwerfung Es ist etwa zehn Jahre her. Damals hat Caro etwas erfahren, das ihr Leben verändern sollte. Ihr Bruder Sven wollte sie unbedingt unter vier Augen sprechen. Was Sven ihr dann erklärt hat, war für Caro damals irritierend: Es ging um eine besondere Art von Sex. Ihr Bruder steht auf BDSM und das steht für Bondage, wie Fesseln, Kontrolle, Dominanz, Unterwerfung, Masochismus aber auch Sadismus. Auch Caro beginnt sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. - Sadomasochismus - Was ist das? Sadomasochismus hat keinen guten Ruf. Doch es geht dabei weder um absurde Verkleidungen noch um naive Frauen, die zum Po-Verhauen verführt werden. Zwischen fünf und fünfundzwanzig Prozent der Deutschen - je nach genauer Art der Fragestellung - haben eine BDSM-Neigung. Jeder zweite ist sich über seine Neigung im Klaren, bevor er das neunzehnte Lebensjahr erreicht. Frau tv fragt: SM - Was ist das genau und warum macht man das? - "Frau tv-Freundebuch" - Freundschaft aus einem anderen Blickwinkel Zuneigung, Ehrlichkeit und Offenheit - das wünschen wir uns von Freunden. Doch manchmal wissen wir gar nicht, was der andere von einem wirklich hält oder denkt. Vieles ist nicht in Worte zu fassen, wir trauen uns oftmals nicht, dem anderen aufrichtig etwas ins Gesicht zu sagen - egal, ob Positives oder Negatives. Frau tv hat dafür eine Idee: Ein Freundebuch! Viele kennen noch die Poesiealben von früher oder heute die Freundebücher aus der Grundschule. Das haben wir jetzt für Erwachsene gebastelt: sich in Ruhe hinsetzen und niederschreiben, was einem bei der Freundin oder dem Freund wichtig ist. Zwei Freundinnen testen für uns das "Frau tv-Freundebuch" und erfahren Neues über ihre Freundschaft. - Mein Weg aus der Jugendarbeitslosigkeit - "Joblinge" helfen beim Berufsstart