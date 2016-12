Ein psychopathischer Frauenmörder hält die Behörden im Bundesstaat Winsconsin in Atem. Der Serienkiller hat bereits drei Tote auf dem Gewissen, als die Spezialisten vom BAU-Team an den Ermittlungen beteiligt werden. Der männliche Täter hat die erotischen Fantasien seiner Opfer ausgenutzt und sich mit ihnen in ihren Wohnungen zu den entsprechenden Sex-Spielen verabredet. Die Vorbilder dafür stammen offenbar alle aus einem gerade sehr beliebten Sadomaso-Roman...