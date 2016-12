An das Wirken des Berliner Bürstenfabrikanten Otto Weidt (Edgar Selge), der 1941 zahlreiche jüdische Angestellte beschäftigte, beschützte und später versteckte, erinnert heute nur noch das Museum Blindenwerkstatt Otto Weidt in Berlin-Mitte sowie die israelische Ehrung als "Gerechter unter den Völkern". Vom bewegten Leben des Otto Weidt erzählt die 91jährige Inge Deutschkron, einzige noch lebende ehemalige Angestellte des Otto Weidt, im Interview mit Sandra Maischberger. Eindrucksvolle Spielszenen und zeithistorische Originalaufnahmen ergänzen den Film. Die Werkstatt des Bürstenherstellers Otto Weidt gilt 1941 bei den Berliner Juden als gute Adresse. Die irritierend engen Kontakte von Weidt zur Gestapo, begleitet von regelmäßigen Bestechungen, bieten ihm den Spielraum, seine überwiegend blinden jüdischen Angestellten vor den alltäglichen Herabwürdigungen zu schützen. Zu den wenigen Menschen in der Werkstatt, die nicht blind sind, gehört Alice Licht, eine hübsche junge Frau aus gutbürgerlichem Haus. Mit Witz, Charme und Organisationstalent wird sie bald zu Ottos rechter Hand.