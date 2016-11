Die 13. FIA WTCC Saison hält 24 Rennen auf 12 Stationen in Asien, Europa, Afrika und Südamerika bereit. Außerdem verspricht die Saison 2016 durch eine wesentliche Veränderung des Rennformats neue Spannung: Im ersten Rennen, ab jetzt "Opening Race" oder "Eröffnungsrennen" genannt, werden die Top 10 in umgekehrter Reihenfolge starten. Das etwas längere "Main Race" ('Hauptrennen') wird kurz danach gestartet. Die Änderung zwingt die Top-Fahrer, im ersten Rennen mehr Risiko zu gehen. Auch 2016 ist Citroen das Team, das es zu schlagen gilt. Mit dem argentinischen Titelverteidiger José Maria López und den beiden französischen Top-Stars Yvan Muller und Rallye-Rekordweltmeister Sébastien Loeb, geht der Konstrukteurs-Titelverteidiger wieder als Favorit in die Saison. José Maria López gewann die Meisterschaft 2015 bereits zum zweiten Mal in Folge mit 10 Siegen in 24 Rennen deutlich vor Muller und Loeb. Die Konkurrenz, allen voran Honda mit dem starken Fahrertrio Robert Huff (GBR), Tiago Monteiro & Norbert Michelisz (HUN) sowie Lada mit Gabriele Tarquini (ITA), wird alles daran setzen die Lücke zu Citroen wieder zu schließen. Nächste Gelegenheit bieten die Rennen auf der Nürburgring-Nordschleife am 28. Mai. Nach der Premiere im letzten Jahr ist das Rennen durch die Nordschleife auch in dieser Saison einer der Höhepunkte. Auch für die Fahrer ist die 25,378 km lange Kombination aus dem Grand-Prix-Kurs und der Nordschleife etwas ganz Besonderes. Stefano D'Aste aus Italien nach seinen ersten Testrunden im letzten Jahr: "Für einen Rennfahrer ist die Nordschleife so etwas wie Disneyland für ein kleines Kind. In jeder Runde entdeckst du etwas Neues." Der Sieg in "der grünen Hölle" (diesen Namen verdankt die Strecke der schottischen Formel 1-Legende Jackie Stewart) ist mehr als ein Grand Prix-Sieg. Eurosport ist live dabei, wenn am letzten Maiwochenende ein neuer König der Nordschleife ermittelt wird. - Eröffnungs- und Hauptrennen (5. von 12 Saisonstationen)