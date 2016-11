Zur 7. Saisonstation findet sich die Tourenwagen-Weltmeisterschaft im nordportugiesischen Vila Real ein, zum zweiten Mal überhaupt. In der motorsportbegeisterten Stadt fanden seit 1931 bis 1991 Motorradrennen statt, welche jedoch auf Grund eines tödlichen Unfalls eingestellt wurden. 2007 wurde das Rennen mit hohen Sicherheitsmaßnahmen wieder aufgenommen und seit 2015 gastiert mit der WTCC ein offizielles WM-Rennen in Vila Real. Die 4,6 Kilometer lange Strecke bietet einige interessante Passagen und wurde vom portugiesischen Lokalmatador Tiago Monteiro, als eine Mischung aus dem China Grand Prix in Macau und der Nordschleife am Nürburgring bezeichnet. Der Castrol Honda-Pilot aus Porto möchte nach seinem ersten Saisonsieg beim Race of Slovakia auch beim Heimspiel triumphieren. Er darf auf große Unterstützung von den Fans hoffen, kämpft er doch in diesem Jahr um den WM-Titel mit. Nach dem ersten Saisondrittel liegt er mit nur 14 Punkten hinter Titelverteidiger José María López. Der Argentinier gewann im letzten Jahr das erste von zwei Rennen in Villa Real. Beim zweiten Rennen siegte überraschend der Chinese Ma Qing Hua. - Hauptrennen (7. von 12 Saisonstationen)