Inhalt Jon hat auf dem Dachboden seiner Eltern sein altes Akkordeon gefunden. Er verkündet Garfield, dass er wieder mit dem Akkordeonspielen anfangen will. Er treibt Garfield und Squeek mit dem Gejaule, das er produziert, fast in den Wahnsinn. Garfield versucht heimlich, das Akkordeon loszuwerden. Doch das stellt sich als weit schwieriger heraus als gedacht … Original-Titel: The Garfield Show Untertitel: Der bittere Klang der Musik Laufzeit: 12 Minuten Genre: 3D-Animationsserie, F 2009 Regie: Philippe Vidal Folge: 7 FSK: 6