Pooky muss in die Waschmaschine und soll nachts an der Wäscheleine trocknen - am anderen Morgen ist er weg. Um Garfield zu trösten, schenkt Jon ihm einen Roboter-Teddybär. Aber Garfield will Pooky wiederhaben. Schliesslich entdeckt er ihn in den Fängen von Hercules, einem kleinen, aber bösen Wachhund. Er versucht einiges, um Pooky wiederzukriegen. Schliesslich schafft er es mithilfe des Roboter-Teddybären.