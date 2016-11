Im "Rollins" ist der Teufel los: Das große dreitägige Poetry-Slam-Finale steht vor der Tür. Feierabenddichter, Gelegenheitsfabulanten und solche, die es werden wollen, drängen sich dicht an dicht, um hier eine Chance zu bekommen. Doch der Abend verläuft anders als erwartet: Markus Wieland, Lokalmatador und aufstrebender Poet der Szene, wird erstochen im Hinterhof gefunden. Hauptkommissar Schickl und sein Team sehen sich konfrontiert mit einer Branche, in der es um viel Geld, Hip-Hop, Neid, Missgunst, Habgier, gute und schlechte Verlierer geht - und in der das Stichwort "Improvisationstalent" eine ganz neue Bedeutung bekommt.