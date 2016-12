Der Tathergang ist gleich: Schon das zweite männliche Opfer ist nachts von einem dunkel gekleideten und nicht identifizierbaren Motorradfahrer mit sechs Schüssen "hingerichtet" worden. Die Gemeinsamkeit: Beide standen in der Vergangenheit wegen Vergewaltigung vor Gericht - und wurden freigesprochen. Als alle Indizien darauf hindeuten, dass jemand Justizirrtümer "bereinigt", beginnt für die Beamten der SOKO 5113 ein Wettlauf gegen die Zeit. Höchste Konzentration ist gefordert - und das in einer Situation, in der Susanne von Hagenberg vor der wichtigsten Entscheidung ihres Lebens steht.