Susanne und Christoph sind sich einig: sie wollen heiraten. Nur was die Ausrichtung der Hochzeit angeht, haben die beiden ganz unterschiedliche Vorstellungen. Christoph wünscht sich eine Feier im kleinen Kreis, während Susanne von einer Märchenhochzeit träumt. Auch bei Georg und Charlotte Baumgart kommt es zu Differenzen: Charlotte blüht auf, denn sie kümmert sich fürsorglich um eines ihrer männlichen Aktmodelle; sehr zum Leidwesen von Ehemann Georg. Er ist eifersüchtig und leidet darunter, dass seine Frau häufig nicht daheim ist. Bis ihn seine Nachbarin Frau Marschke in Anspruch nimmt. Zügiger als bei der Hochzeitsplanung geht es bei Susanne und Christoph in Sachen Adoption voran. Da eine Vertreterin des Jugendamtes ihren Besuch angemeldet hat, starten die beiden vorsorglich einen Hausputz, bei dem auch Rebecca und ihr Freund Lars mithelfen. Als dann am nächsten Morgen die Dame vom Jugendamt vor der Tür steht und die Kinderzimmer begutachten will, ist sie sichtlich irritiert über den nächtlichen männlichen Besuch bei Rebecca. Im Zoo legt sich Dr. Fährmann mit einer Gruppe Jugendlicher an, die mit einer Flugblattaktion gegen "Tierknast Zoo" protestieren. Fährmann ruft die Polizei, da die selbst ernannten Tierschützer den Versuch unternehmen, Zootiere zu befreien. Derweil sorgt sich Susanne um die betagte Elefanten-Dame Don Chung. Sie leidet an einer Entzündung, die sich mit herkömmlichen Medikamenten nicht heilen lässt. Zoodirektor Fährmann drängt auf eine riskante Operation und findet in Susannes Assistentin Nicole eine Verbündete. Erst Susannes Vater Georg, der die Elefanten-Dame bereits seit Jahren kennt, hat die zündende Idee.