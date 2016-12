Zerstörte Träume Eine 58-Jährige träumt davon, mit Freunden auf einen Bauernhof zu ziehen. Ihr Traum scheint in greifbare Nähe zu rücken - da wird sie Opfer eines grausamen Verbrechens. Schockierende Bluttat Eine Rentnerin wird in ihrer Wohnung ermordet. Nach der Tat vergeht sich der Mörder an der Leiche. Experten der Polizei analysieren das Verhalten des Täters - mit überraschendem Ergebnis. Blutige Attacke Eine junge Frau wird von einem Mann attackiert. Sie hat ihn noch nie gesehen und doch hat er offenbar das Ziel, sie zu töten. Immer wieder schlägt er mit einem Stein auf sie ein. Konzept geht nicht auf Ein Sicherheitsunternehmen transportiert Geld und Wertsachen in neutralen Lieferwagen. Jahrelang erkennt niemand die wertvolle Fracht aber dann wird doch ein Transporter überfallen. Ohne Rücksicht auf Verluste Bei einem Banküberfall schießt ein Täter einen Wachmann nieder ein Querschläger trifft eine Angestellte. Doch damit nicht genug. Auf der Flucht fallen noch mehr Schüsse. - Masken-Trio überfällt Paar