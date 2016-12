Auch Thomas ist im Urlaubsfieber und freut sich, Johanna und Ferdi im Burgenland zu treffen. Er ist überrascht, als er von Ferdis Plänen hört: Er will Johanna einen Antrag machen. Als es aber so weit ist, taucht ausgerechnet Theo auf, um Johanna zu besuchen. Ferdi kann nicht verhindern, dass Theo beim Antrag dabei ist. Mit einem hat Ferdi aber absolut nicht gerechnet - Eliane bekommt immer noch kleine Gedichte von einem heimlichen Verehrer. So sehr sie das inzwischen nervt, so bringt es ihr zumindest einen erneuten Flirt mit Mathis ein. Edda ist nicht mehr von ihrem Handy wegzukriegen, ein echter "Smombi". Eliane und Kim sind darüber zunehmend genervt, was fast zum Streit zwischen den Frauen führt. Mielitzer wird bewusst, dass Patrick Recht hat: Er hat sich ernsthaft in Sydney verliebt. Emotionen passen aber nicht in seine Pläne: Was nun? Sydney hingegen muss hinnehmen, dass Gunter Vorbehalte dagegen hat, dass sie sich Mielitzer annähert.