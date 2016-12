Vor einigen Wochen feierte Lavinia ihren 16. Geburtstag mit der ganzen Familie. Ihre Fete in der "kleinen" Runde war ihr allerdings nicht pompös genug, weshalb sie ihren Geburtstag noch einmal richtig zelebrieren möchte. Dieses Mal soll es eine Party wie bei den Teenagern in Amerika werden und alle ihre Freunde sollen dabei sein, koste es was es wolle. Klar, dass Mama Silvia nicht sofort bereit ist, eine weitere Party zu finanzieren. Doch um Lavinia glücklich zu machen, sucht die Familie gemeinsam nach einer Lösung. Silvia schlägt vor, dass die Kinder sich Minijobs suchen, um das Geld zusammenzubekommen. Doch ist das leichter gesagt als getan. Zu allem Überfluss haben Peter und Flo auch noch die Astrologie als neues Hobby für sich entdeckt und machen damit alle verrückt. Denn die Sterne sagen einen großen Streit im Hause Wollny voraus. Können die Jungs das bevorstehende Schicksal verhindern und bekommt Lavinia am Ende doch noch ihre Las Vegas Party?