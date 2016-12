Unterwegs im steirischen Ennstal findet Michael Reisecker seine Protagonisten wieder zufällig und ungeplant - wie einen langjährigen Steine-Sammler, der sein halbes Haus mit Mineralien gefüllt hat. Dann nähert er sich dem Langlaufparadies Ramsau mit einem der dichtesten Loipennetze Europas. Hier tummeln sich neben den Langlauf-Touristen auch die Mitglieder der Nationalteams und junge Nachwuchstalente. Der Mann mit der Brillenkamera begibt sich selbst mit Langlaufschiern in die Spur und animiert Wintersportfans zu kurzem Plausch auf der Piste. Am Anfang des Sölktals lernt er schließlich einen richtigen "Holzwurm" kennen. Der ehemalige Forstarbeiter hat sich ganz dem kreativen Arbeiten mit Holz verschrieben. ("Reiseckers Reisen - Pinzgau" am 20. Dezember, ORFeins)