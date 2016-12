Die Grand Lady am "Ende der Welt". In Auckland, der größten Stadt Neuseelands, ist die Crew im Stress: Ein großer Passagierwechsel steht an. Während das neu angereiste Ehepaar Christine und Steffen mit dem Segway die Halbinsel Devonport erobert, geht das Mutter-Tochter Gespann Heike und Kim auf einer Schaffarm mit den Vierbeinern auf Tuchfühlung. Ebenfalls neu an Bord: Weltfußballerin Nadine Angerer, die sich beim Ausflug mit Kapitän Hansen ihrer größten Angst stellen muss.