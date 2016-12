Eberhard Weber hat das Bassspiel revolutioniert. Er gilt als Erfinder des E-Kontrabasses und hat damit internationale Jazzgeschichte geschrieben. 2007 wurde Eberhard Webers beispiellose Karriere durch einen Schlaganfall jäh beendet. Eberhard Weber lebt auf Grund seiner Krankheit sehr zurückgezogen in Vic Saint Anastasie in Frankreich. Die Zuschauer begegnen einer großen Musiker-Persönlichkeit, einem außergewöhnlichen Menschen, der gelernt hat, seinen Zustand zu akzeptieren. Der Film zeichnet die außergewöhnliche musikalische Karriere von Eberhard Weber nach. Webers Wirken und Einfluss auf die Jazz-Welt werden durch sorgfältig recherchiertes Footage-Material aus Musik-Archiven belegt. Konzertmitschnitte des oft als unbequem bezeichneten Musikers mit berühmten Weg-und Bandgefährten, wie z. B. Pat Metheny, Gary Burton, Jan Gabarek, und Michael di Pasqua verdeutlichen dem Zuschauer die Bedeutung Eberhard Webers als Musiker und Komponist. Interviews mit Jan Gabarek, Pat Metheny, Garry Burton, Michael di Pasqua u. a. geben dem Zuschauer einen Einblick in die Entwicklung seiner Musik und in die Stationen seiner Karriere. Dieser Dokumentarfilm ist eine Hommage an einen der bedeutendsten Jazzbassisten dessen Lebensinhalt seine Musik war. Mit Eberhard Weber, Pat Metheny, Michael DiPasqua, Gary Burton ,Manu Katché, Jan Garbarek,Werner Schretzmeier u. a.