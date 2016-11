The Secret Life of the American Teenager Morgen | ORF 1 | 05:10 - 06:00 Uhr | Teenieserie Infos

Mehr Termine Inhalt Die Kunde, dass Amy und Ricky zusammenleben, macht die Runde. Während Margaret es ihrem Sohn übel nimmt, nicht von ihm persönlich eingeweiht worden zu sein, bezweifelt Nora massiv, dass Ricky überhaupt in der Lage ist, sich dauerhaft an einen Menschen zu binden. Die größten Probleme mit der neuen Situation hat aber George. Um die Stimmung zu verbessern, lädt Ricky George zum Abendessen ein. Mit einem pikanten Geheimnis im Gepäck kehrt indes Grace aus Afrika zurück. Untertitel: Der erste Spaghetti-Tag Laufzeit: 50 Minuten Genre: Teenieserie, USA 2011 Regie: Keith Truesdell Folge: 2 Schauspieler: Amy Juergens Shailene Woodley Anne Juergens Molly Ringwald Ben Boykewich Kenny Baumann Grace Bowman Megan Park Jack Pappas Greg Finley Ricky Underwood Daren Kagasoff