Was vom Tage übrig blieb Heute | ARTE | 14:10 - 16:20 Uhr | Drama Infos

Mehr Termine Inhalt Butler Stevens hat Lord Darlington zwanzig Jahre lang treu gedient und ist aus Darlington Hall nicht mehr wegzudenken. Erst jetzt wird ihm klar, dass er große persönliche Opfer erbracht hat. Denn der Butler hatte nie ein eigenes Privatleben und seine Zuneigung zur Haushälterin Miss Kenton stets unterdrückt. Original-Titel: The Remains of the Day Laufzeit: 130 Minuten Genre: Drama, GB, USA 1993 Regie: James Ivory FSK: 6 Schauspieler: Miss Mary Kenton Emma Thompson James Stevens Anthony Hopkins Lord Darlington James Fox Jack Lewis Christopher Reeve Landadelige Caroline Hunt Kardinal Hugh Grant