Mehr Termine Inhalt Nathan hat eine neue Flamme, doch seiner Mutter Carol verrät er lieber nicht, um wen es sich dabei handelt. Denn sie ist Carols Dentistin, über die sie sich jüngst total geärgert hat. Auch Carols Ex Tom hat derzeit so seine Sorgen. Jeden Morgen sieht seine Frisur so völlig anders aus als erwartet. Original-Titel: The Millers Untertitel: Die scharfe Zahnärztin Laufzeit: 25 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2014 Regie: James Burrows Folge: 19 Schauspieler: Nathan Miller Will Arnett Carol Miller Margo Martindale Tom Miller Beau Bridges Debbie Jayma Mays Ray J.B. Smoove Adam Nelson Franklin