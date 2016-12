Tag Drei im Vorbereitungscamp führt Leonie, Kimberly, Antonia, Caspar, Freddie und Philip an eine schroffe Felswand. Heute lernen sie, wie man richtig klettert und wie man sich gegenseitig absichert. Kenntnisse, die für das Abenteuer Norwegen enorm wichtig sind. Haben die sechs schon ausreichend Vertrauen zueinander? Unberührte Natur erleben ohne Eltern, ohne Internet und Fernsehen? Durch die Wildnis gibt sechs Jugendlichen die Chance, in der rauen, aber wunderschönen Landschaft Norwegens ein ganz besonderes Ferienabenteuer zu erleben spannende Wildnisaktionen inklusive. Am Abend wartet auf die sechs noch eine weitere Überraschung: Sie übernachten nicht in ihrem Camp, sondern im Wald, ganz ohne Zelt: Als Schlafquartier bauen sich die Jungs und Mädchen Laubhütten.Norwegen ist ein Land des Wassers und so dreht sich auch an Tag vier im hessischen Vorbereitungscamp fast alles ums Thema Wasser: Für Leonie, Kimberly, Antonia, Caspar, Freddie und Philip steht heute eine Flusstour auf dem Programm. Die Schwierigkeit: Sie müssen sich ihr Floß selber bauen! Ob unsere Helden trocken bleiben? Unberührte Natur erleben ohne Eltern, ohne Internet und Fernsehen? Durch die Wildnis gibt sechs Jugendlichen die Chance, in der rauen, aber wunderschönen Landschaft Norwegens ein ganz besonderes Ferienabenteuer zu erleben spannende Wildnisaktionen inklusive. Am Abend bringen die sechs Abenteurer etwas Abwechslung in ihren Speiseplan. Sie bauen einen Wildnisofen und bereiten darin frischen Fisch und selbstgebackenes Brot zu.