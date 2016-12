Filmautorin Annette Behnken macht auf ihrer kulinarischen Reise durch norddeutsche Klöster unweit des Kurorts Bad Bevensen, südöstlich von Lüneburg, Halt. Sie besucht das Kloster Medingen. Das Kloster war früher ein Stift für adelige Damen. Wie lebt man in diesem besonderen Haus? Die Bewohnerinnen zeigen Annette Behnken, wie das Leben in einer christlichen Frauengemeinschaft aussieht und wie sie dieses besondere Erbe für die Zukunft bewahren. Auf dem Menü-Plan stehen Spinat-Ricotta-Bällchen mit einer eigens kreierten Soße, dazu frischer Salat mit Kräutern aus dem Klostergarten und als Nachtisch eine Welfencreme. Eine Speisenfolge, die wohl auch den hochherrschaftlichen Damen von einst geschmeckt hätte. Die Pastorin und Moderatorin hilft mit, das Haus für die neue Saison vorzubereiten. Denn bevor die ersten Besucherinnen und Besucher durch die prachtvollen Räume geführt werden, muss alles geschmückt und auf Hochglanz gebracht werden. Das über viele Jahre gesammelte kostbare Interieur wird dabei mit der gebührenden Sorgfalt behandelt. Trotz der langen Geschichte und der kostbaren Innenausstattung ist das Kloster Medingen kein Museum, sondern ein Ort zum Leben in Gemeinschaft. Wer in den Konvent eintritt, hat diese Entscheidung zuvor genau geprüft. Wie so eine Prüfung aussieht, lässt sich Annette Behnken von einer Konventualin erklären. Haben sich ihre damaligen Erwartungen und Hoffnungen erfüllt?