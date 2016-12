Chris "Brolga" Barns ist immer von einer Schar Roter Riesenkängurus umgeben. Die meisten hat er als hilflose Babys am Straßenrand gefunden, kurz nachdem die Muttertiere überfahren worden waren. Einige der Kängurubabys waren selbst verletzt und hätten allein im australischen Busch nicht überleben können. Ihnen hat Chris Barns ein eigenes Zuhause geschaffen: das 37 Hektar große Kangaroo Sanctuary nahe der Stadt Alice Springs. Für seine jüngsten Känguru-Kinder William, Daisy und Amy soll das Wildreservat nur eine Zwischenstation sein. Chris Barns ist Tag und Nacht im Einsatz, um sie auf ein eigenständiges Leben im Outback vorzubereiten. Das Trio macht gute Fortschritte, bis Daisy sich bei einem Sturm das Fußgelenk zertrümmert. William und Amy müssen es ohne sie schaffen. Im Alter von neun Monaten verbringen sie immer weniger Zeit in ihren Kissenbezügen, Brolgas genialen Beutelimitaten. Nach und nach dürfen die Kleinen das riesige Kängurureservat erkunden. Chris joggt mit ihnen, lässt sie Gräser, Wurzeln und Blätter knabbern und führt sie in die Gesellschaft der Großen ein. William beobachtet Roger, das mächtige Alphamännchen der Gruppe, und seinen kecken Nebenbuhler Monty. Amy begegnet echten Kängurumüttern wie Ella, in deren Beutel Sohn Nigel wächst und gedeiht. Im Winter ist es dann endlich so weit. William und Amy sind gerüstet für ein Leben ohne Chris. Für ein Leben in den unendlichen Weiten des australischen Kontinents. "Es gibt nichts Schöneres", sagt Chris Barns "als ein großes Känguru, das der untergehenden Sonne entgegen hüpft.".