In der Praxis drohen Piwi ernste Schwierigkeiten, nachdem der Manager Stefan Dangelmann während seiner Physiotherapie über Rippenschmerzen klagt. Schuld daran soll ausgerechnet Piwis Behandlung sein. Falls es Christian nicht gelingt, Piwi mit einer ärztlichen Diagnose zu entlasten, könnte seinem Sohn eine saftige Klage drohen. Parallel untersucht Christian den siebenjährigen Louis Kleusberg: Dessen Eltern Diana und Gregor machen sich große Sorgen, weil der Junge seit dem Tod seiner Großmutter kaum noch spricht. Was zunächst wie ein rein psychologisches Problem aussieht, wird zur akuten Bedrohung, als Louis nach einem plötzlichen Krampfanfall in die Notaufnahme eingeliefert wird. Schon bald muss Christian den Kleusbergs eine erschütternde Diagnose unterbreiten. Nachdem Michael Lisa klargemacht hat, dass er die Scheidung will, ist sie am Boden zerstört. Auf Anraten von Christian ringt sich Michael zu einem weiteren Gespräch mit ihr durch. Dabei kommen alte Wunden wieder zum Vorschein, doch beide erkennen, dass sie sich immer noch lieben. Clara, die von ihren Gefühlen zu Sabrina verwirrt ist, sucht Rat bei ihrem großen Bruder: Wie kann sie herausfinden, ob sie nun lesbisch ist oder nicht? Piwi rät ihr, es noch einmal mit einem Jungen zu versuchen, um sich endgültig über ihre Sexualität klarzuwerden. Als Clara sich zu diesem Zweck mit ihrem Exfreund Yannick trifft, werden sie jedoch heimlich von Sabrina beobachtet, die aus allen Wolken fällt. Zwischen Christian und Anna kriselt es. Christian ist überzeugt, dass Anna seit ihrer Zeit in München nur noch mit sich und ihrer Arbeit beschäftigt ist. Doch diesen Vorwurf will sie sich gerade von Christian nicht gefallen lassen. Anna hat zunehmend das Gefühl, lediglich als Ersatzmutter und Haushälterin behandelt zu werden. Als sie dann noch von Lisa erfährt, dass Christian ihr seine Tablettensucht verheimlicht, ist sie tief getroffen. Eine ernsthafte Aussprache zwischen Christian und Anna führt schließlich zu einer folgenschweren Entscheidung.