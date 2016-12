Die Simpsons Heute | Pro7 | 20:15 - 20:40 Uhr | Zeichentrickserie Infos

Als Lisa und ihre Mathe-Freunde bei einem Wettstreit eine herbe Niederlage wegen fehlender technischer Hilfsmittel einstecken müssen, wird klar, wie sehr Springfield die Entwicklungen des Computerzeitalters verschlafen hat. Daraufhin bereitet sich die Stadt auf die digitale Aufrüstung vor, was alle begeistert, bis der Hauptrechner den Geist aufgibt, so dass nun erst recht improvisiert werden muss… Original-Titel: The Simpsons Untertitel: Eins, zwei oder drei Laufzeit: 25 Minuten Genre: Zeichentrickserie, USA 2015 Regie: Michael Polcino Folge: 22 FSK: 12