Es ist eine dramatische Vorstellung, durch einen Unfall ein Bein oder eine Hand zu verlieren. Der mexikanische Schwanzlurch Axolotl bleibt in solchen Situationen etwas gelassener: Er kann abgetrennte Gliedmaßen oder defekte Organe wieder nachbilden bzw. nachwachsen lassen. Genau diese unglaubliche Fähigkeit macht ihn vor allem für die Medizinforschung hochinteressant. Grund genug für "LexiTV", in dieser Sendung das Fernsehstudio zu verlassen und die Technische Universität Dresden zu besuchen. Am Forschungszentrum für Regenerative Therapien ist man dem Axolotl und damit der Möglichkeit auf der Spur, auch beim Menschen solch einen Wiederherstellungsmechanismus zu aktivieren. Wann wird es soweit sein? Eine von vielen spannenden Fragen, denen unser Reporter Daniel Schlechter vor Ort in Dresden auf den Grund geht. Er trifft sich mit international renommierten Experten und lässt sich auch Nacktschnecken-Sex, das Stricken mit Carbon sowie Sinn und Zweck des Bierbrauens an der Universität erklären. Zwei weitere "LexiTV extra"-Ausgaben über kluge Köpfe in Thüringen und Sachsen-Anhalt folgen am 13. und 14. Dezember.