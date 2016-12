Dana Schweiger und ihre Tochter Lilli verbringen einen Wellness-Tag im Spa. Die beiden reden offen über ihr ganz besonderes Mutter-Tochter-Verhältnis. 'Meine Mutter ist sehr durchgeknallt und verplant - aber wir haben sie alle lieb', findet Lilli. Mit zunehmendem Alter der Kinder wird auch die Kritik der Kinder heftiger, für Dana war das am Anfang verletzend. Trotz allem bewundert Lilli ihre Mutter dafür, dass sie es geschafft hat, sie und ihre Geschwister zu "normalen" Menschen zu erziehen. Als Mutter stellt sich Dana oft die Frage "Mache ich es gut genug?" Dana glaubt, dass sie mit den 4 Kindern immer auch sehr viel über sich selbst lernt. Entertainerin Ute Lemper wusste schon immer, dass sie vieles anders machen wollte, als es ihre Eltern gemacht haben. Die Beziehung zu ihren 4 Kindern sollte sich für sie ehrlicher und offener anfühlen. Sie hält nichts davon, Frustrationen oder Beziehungsstress von den Kindern fernzuhalten. Sie würde jede Lebenskriese, jedes Problem mit ihren erwachsenen Kindern Max und Stella besprechen. Ihr ist wichtig, ihnen keine Tabus aufzuerlegen - denn dann hätten sie umso mehr dagegen rebelliert. Ute hat ihnen deshalb auch nicht verboten, Pot zu rauchen, Alkohol zu trinken oder Sex zu haben. Nina Botts Sohn Lennox hat einen durchgeplanten Tag, nach der Schule steht um 14:30 ein schnelles Mittagessen an, dann geht es zum Fußball oder Tennis-Training. Hausaufgaben muss er vorher erledigt haben, denn abends ist er nicht mehr aufnahmefähig, findet die Schauspielerin. Bis jetzt klappt das gut, auch wenn der 12-Jährige langsam rebellische Töne anschlägt. Nina hat Angst, dass es weniger geschmeidig läuft, wenn ihre kleine Tochter Luna mal in die Pubertät kommt. Anni Friesinger pendelt zwischen Salzburg und Friesland, die meiste Zeit leben die Kinder bei ihr in Salzburg. Die ältere Tochter Josephine soll auch dort in die Schule gehen. Wenn die beiden Mädchen im Kindergarten sind, kümmert sich Anni um ihre Conceptstores 'Small Hereos'. Annis Ehemann Ids Postma ist nach seinem Karriereende Landwirt geworden, er hat den Hof seiner Eltern übernommen. 1000 Kilometer liegen zwischen den beiden Wohnsitzen, circa alle 10 Tage pendelt die Familie hin und her. Damit ist einiges an Organisation und Fahrerei verbunden. Doch die räumliche Distanz ist für die beiden Ex-Eisschnellläufer kein Problem, für sie kommt es auf die Qualität der gemeinsamen Zeit an, nicht die Quantität.