Die Players Tour Championship feierte im letzten Jahr Premiere und umfasst insgesamt dreizehn Stationen, die alle in Europa stattfinden. Sie ist Teil der Pro-Am-Serie, bei der sowohl Main Tour-Spieler, als auch Amateure teilnehmen können. Die erfolgreichsten 24 Spieler der Serie, die bei mindestens der Hälfte der Veranstaltungen mitgespielt haben, qualifizieren sich für das Saisonfinale, das im März nächsten Jahres stattfinden wird. Im Vergleich zu anderen Weltranglistenturnieren der Snooker Main Tour, gibt es für die Teilnehmer der Players Tour Championship weniger Weltranglistenpunkte zu sammeln. Die PTC der Saison 2010/11 war an Spannung kaum zu überbieten. In den zwölf Events konnten sich zwöf verschiedene Spieler in die Siegerliste eintragen. Am Ende hieß der Sieger Shaun Murphy. Der Engländer, der im letzten Jahr auch die Wuxi Classics gewann, konnte sich im Finale in Dublin gegen seinen Landsmann Martin Gould mit 4:0 durchsetzen und sicherte sich neben dem Toursieg ein Preisgeld in Höhe von 60.000£. - 2. Runde