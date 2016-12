Wildgerichte: was in Restaurants alles aufgetischt wird Viele Menschen gönnen sich in der Vorweihnachtszeit ein leckeres Wildgericht im Restaurant, was häufig ein teures Vergnügen ist. Restaurants werben häufig mit "Wild aus heimischen Wäldern", die Beilagen oft "hausgemacht". Doch oft wird etwas anderes serviert. Gender Pricing: wie bei Produkten für Frauen abkassiert wird Rasierer, Kosmetika oder Smartphonehüllen: Die Preisunterschiede sind oft enorm, zwar nicht, weil die Qualität eine andere ist, sondern weil für Produkte für Frauen andere Preise gelten als für die von Männern. Und das, obwohl die Waren oft identisch sind. "Markt" deckt auf! Unfall mit Mietwagen: Wer zahlt den Schaden? Sadan A. aus Bremen hatte großes Pech im Urlaub. Ihm ist ein anderes Fahrzeug in seinen Wagen gefahren. Obwohl Sadan A. keine Schuld am Unfall hat, muss er den Schaden am Mietwagen zahlen. Ist das rechtens? "Markt" mischt sich ein! Silber putzen: welches Mittel schafft die Patina? Zu Weihnachten soll das feine Tafelsilber glänzen. Doch wie bringt man angelaufenes Silber ohne großen Aufwand wieder zum Glänzen? Und müssen es immer teure Mittel aus dem Handel sein? Oder reichen auch Haushaltsmittel wie Salz und Alufolie oder gar Zahnpasta? "Markt" hat Zuschauerinnen und Zuschauer sowie Experten gefragt und erstaunliche Tipps bekommen. Nüsse: welche sind besonders gesund? Nüsse sollen gesund sein. Doch in welchen Nusssorten stecken die meisten Mineralstoffe und Vitamine? Und: Welche alltagstauglichen Rezepte gibt es mit Nüssen? "Markt" will's wissen! Sterbebegleitung: Zeit für die, die gehen müssen Annerose H. ist viel auf den Straßen zwischen Schwerin und Wismar unterwegs. Doch wenn sie erst einmal angekommen ist, nimmt sie sich Zeit. Sie kümmert sich ehrenamtlich um sterbenskranke Menschen, schenkt ihnen Aufmerksamkeit und Geborgenheit. Ein Beitrag im Rahmen der NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland". - Gender Pricing: wie bei Produkten für Frauen abkassiert wird