Emily, Gattin des Unternehmers Hans Rolfing, wird als Geisel in ihrer eigenen Wohnung festgehalten. Der Geiselnehmer fordert als Lösegeld eine Million Euro - oder Emily stirbt. Eine unglaubliche Situation, der sich die Beamten der SOKO stellen müssen. Das Apartmenthaus, in dem die Rolfings leben, ist gut überschaubar und leicht abzusichern - wie glaubt der Geiselnehmer also, unbehelligt aus dieser verfahrenen Situation herauszukommen? Als feststeht, dass der Täter über jeden Schritt der SOKO informiert ist, bekommt der Fall eine entscheidende Wendung - und löst einen Wettlauf gegen die Zeit aus.