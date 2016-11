Schreck in der Mittagsstunde: Lizzy Stadler findet ihr polnisches Au-pair-Mädchen Anna blutüberströmt in der Einfahrt liegend - von dem kleinen Tobias fehlt jede Spur. Für die Beamten der SOKO 5113 beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn sie wissen, dass in Entführungsfällen die ersten 48 Stunden die entscheidenden sind. Allerdings stoßen sie im Haus der Familie Stadler auf düstere Geheimnisse, und so stellt sich schon bald die Frage, ob häuslicher Frieden grundsätzlich nur von außen gestört werden kann.