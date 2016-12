Annette Behnken macht auf ihrer kulinarischen Reise durch norddeutsche Klöster Halt in Neustadt am Rübenberge bei Hannover. Sie besucht das ehemalige Zisterzienserkloster Mariensee. Heute wird hier die geistliche Tradition durch einen evangelischen Frauenkonvent weitergeführt. Diesmal steht die Kochkunst ganz im Zeichen des Advent, traditionell eine Zeit der Vorfreude und des Fastens: Deshalb gibt es ein einfaches und gesundes Menü. Pastorin Annette Behnken erhält beim Kochen Unterstützung von einem syrischen Koch, der mit seiner Familie erst vor kurzem als Flüchtling nach Deutschland gekommen ist. Die traditionelle Klosterküche mischt sich dabei mit arabischen Zutaten und Gewürzen. Eine kulinarische Begegnung der Kulturen: Das Kloster Mariensee ist bekannt als offenes und gastliches Haus und unterstützt Flüchtlinge in Neustadt. Berühmt ist das Kloster Mariensee auch für seine Gartenkultur: Die Kräutergärten des Klosters wurden nach mittelalterlichem Vorbild in der Tradition Hildegard von Bingens angelegt. Unter Anleitung einer Kräuterexpertin begibt sich Annette Behnken in die Welt der Heil- und Küchenkräuter und erhält wertvolle Tipps aus der klösterlichen Kräuterapotheke, nicht nur für die kalte Jahreszeit. Bei ihrem Besuch im Kloster Mariensee erfährt Pastorin Behnken nicht nur viel über Kräutermedizin und klösterliche Kochkünste, sondern lernt auch das Leben der Bewohnerinnen kennen. Die engagierte Äbtissin des Hauses erzählt, warum sie sich für ein Leben im Kloster entschieden hat und was den Reiz dieser besonderen Lebensform ausmacht, ein Leben zwischen christlicher Gemeinschaft und persönlicher Freiheit.