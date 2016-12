Annette Behnken macht auf ihrer kulinarischen Reise durch norddeutsche Klöster Halt in Wülfinghausen. Das evangelische Kloster im Calenberger Land ist ein ehemaliges Augustinerinnenkloster. Zusammen mit Äbtissin Reinhild von Bibra und Köchin Ute Meyer kocht Annette Behnken ein leckeres Drei-Gänge-Menü. Aus Eiern von den Klosterhennen, Gemüse und Kräutern aus dem Klostergarten entstehen ein bunter Salat, Mangoldquiche und als Dessert Himbeergrütze. Die Pastorin lernt hier viel über klösterliche Kochkünste und über die Menschen, die in Wülfinghausen leben. "In der Küche finden oft die besten Gespräche statt. Es ist wunderbar, beim Kochen etwas über die Geschichte des Klosters und den Glauben der Menschen zu erfahren", schwärmt Annette Behnken. Leib und Seele gehören im Kloster Wülfinghausen zusammen und Gäste sind jederzeit willkommen. Von Pfingsten bis Erntedank bieten die Schwestern vor den Abendgottesdiensten am Sonntag öffentliche Garten- und Klosterführungen an. Wer möchte, kann auch "auf Zeit" bleiben und in der Hausgemeinschaft mitarbeiten oder sich im Haus der Stille geistlich begleiten lassen.