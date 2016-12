Marek beschließt, sich endlich als Sunny in der Öffentlichkeit zu zeigen. Das plant er zunächst nicht in der Lindenstraße, sondern in einer anonymen Einkaufspassage. Spontan begleitet ihn Jack, was gut ist, da Sunny noch ziemlich unsicher ist und ihr Auftritt bei einigen Besuchern im Center tatsächlich Irritationen auslöst. Doch Sunny ist nach dem Einkauf nicht mehr aufzuhalten und geht noch einen Schritt weiter - Derweil ist Alex ziemlich nervös. Ein starker Interessent ist abgesprungen - das Start-Up-Unternehmen droht zu scheitern. Wie soll Alex seine Familie ernähren, zu der nun auch der Flüchtlingsjunge Jamal gehört? Da kommt Marek eine zündende Idee. Timo hält es nicht mehr aus: Der Streit zwischen Lea und Nico nervt ihn, und er fällt eine Entscheidung, die Nico sprachlos macht. Wenig später kommt es für Nico ganz dicke, als Lara plötzlich in Angelinas Wohnung steht und Philipp ihm ein Geheimnis verrät -