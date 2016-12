Chris "Brolga" Barns ist Retter verwaister Kängurubabys in Australien. Alles hat 2005 begonnen, als er ein winziges Jungtier auflas, dessen Mutter kurz zuvor überfahren worden war. Barns gab seinen Job als Reiseleiter auf, zog von der Stadt aufs Land und lebt seither in einer einfachen Blechhütte inmitten seines eigenen 37-Hektar-Wildtierreservats. Sein jüngster Neuzugang ist William. Alle vier Stunden füttert Chris das kleine Rote Riesenkänguru mit laktosefreier Milch. Er nimmt das kleine Känguru sogar mit ins Bett, um die mütterliche Wärme des Beutels zu ersetzen. Wenn alles gut geht, wird er ihn in einigen Monaten zurück ins Outback bringen. In Chris' Obhut bleiben nur Tiere, die zu schwer verletzt waren, um in freier Wildbahn leben zu können. So wie Roger, das imposante Alphamännchen, das genauso groß ist wie sein Pfleger, der Zwei-Meter-Mann. Zu Känguru Ella hat der Australier über die Jahre hinweg ein derart vertrautes Verhältnis aufgebaut, dass sie ihm spektakuläre Einblicke in ihren Beutel gewährt. Dort wächst ein nackter, blinder Winzling heran. Waisenkind William entwickelt sich trotz aller Hingabe nicht wie erhofft. Er leidet an einer Hautinfektion, die ihm den Schlaf raubt. In der nächsten Stadt sucht Chris Barns Rat bei Cynthia Lynch und Anne-Marie Docherty, sie sind wie er verrückt nach Kängurus. Sie haben nicht nur die nötige Medizin, sondern auch zwei gleichaltrige Gefährtinnen für William, Daisy und Amy. Alles scheint sich zum Guten zu wenden. Doch plötzlich, nach einem schweren Gewitter, bedroht ein Buschbrand Brolgas Kängurureservat. Von Sturmböen in Panik versetzt, springt die kleine Daisy in einen Zaun und verletzt sich. Chris muss sie in die Tierklinik nach Alice Springs bringen. Wird sie durchkommen und mit William und Amy in die Wildnis zurückkehren können?