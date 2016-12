Traditionelles Festtags-Essen, regional erzeugt und hochwertiges Lebensmittel - oder glitschiger Geselle mit Gräten und modrigem Geschmack: Was stimmt denn nun über den Karpfen? Der Schmidt Max will es herausfinden und macht sich auf Spurensuche. Unterwegs ist er auf dem fränkischen Karpfen-Radweg. Der führt auf insgesamt 400 Kilometern quer durchs romantische Franken vorbei an tausenden von Weihern - und am Ende landet der Max bei der Fisch-Erntewoche in Dinkelsbühl. Doch obwohl er beim Abfischen der Teiche kräftig mit anpackt, der Richtige will ihm einfach nicht ins Netz gehen.