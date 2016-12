Amy hat Penny als Zeichen ihrer Dankbarkeit eigens ein Bild gemalt und schenkt es ihr. Doch es ist so hässlich, dass Penny es nie aufhängen würde. Sheldon streitet sich mit Kripke um ein frei gewordenes Büro in der Universität. In einem fairen Duell soll herausgefunden werden, wer von beiden es bekommt.