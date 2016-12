Es war so einiges los, im Jahr 2016 in der Nord- und Ostsee. Forscher sprechen vom Jahr der kuriosen Walsichtungen. Zahlreiche Pottwale sind an den Küstenstreifen der Nordsee gestrandet und auch in der Ostsee, im Öresund, der Meerenge zwischen Dänemark und Schweden entdeckten Segler im Mai einen Pottwal. Eine absolute Seltenheit und nicht ungefährlich für das verirrte Tier! Diese Wale sind eigentlich viel tiefere Gewässer gewöhnt. Und im Sommer dann auch noch das: Ein Segler in der Ostsee bekam wahrscheinlich den Schrecken seines Lebens, als er mit einem Buckelwal zusammenstieß. In dieser Ausgabe von "LexiTV" geht es um Wale, die Giganten der Meere. Wir begleiten Forscher auf den Spuren der Meeresriesen und zeigen, wie sich Experten die Veränderungen ihres Reiseverhaltens erklären.