Lichter, Schwibbögen, Bergmänner, Engel und Pyramiden - die Weihnachtszeit wird im Erzgebirge besonders stimmungsvoll zelebriert. AnnabergBuchholz, die heimliche Hauptstadt des Weihnachtslandes, lädt Groß und Klein im Advent auf den festlich geschmückten Markt ein. Dass dort Pyramidenfiguren lebendig werden, liegt nicht am Tässchen Glühwein. Neugierig auf erzgebirgische Weihnachtsspezialitäten probiert "Unterwegs in Sachsen"-Moderatorin Beate Werner Butterstollen und Krautsuppe. Falls letzteres irritiert - ja, Krautsuppe ist der Renner am Heiligabend im Erzgebirge. Im Slowakischen Erzgebirge! Auch dort schaute sich Beate Werner um und brachte von ihrer Tour weihnachtliche Geschichten mit. Die Zuschauer können sich also überraschen lassen, sowohl vom Bethlehem im slowakischen Banská Štiavnica als auch von der Bergmännischen Krippe im sächsischen Annaberg.