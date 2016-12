Lie to me Heute | Super RTL | 20:15 - 21:10 Uhr | Krimiserie Infos

Mehr Termine Inhalt Der Angriff auf einen Polizeibeamten ist für Cal eine gute Gelegenheit, sich von den Sorgen um seine angeschlagene Firma abzulenken. Der Officer wurde von einer Kugel getroffen und ist kaum in der Lage zu kommunizieren. Cal versucht dennoch, ihm einige wichtige Hinweise zu entlocken... Untertitel: Finanzspritze Laufzeit: 55 Minuten Genre: Krimiserie, USA 2010 Regie: Robert Strohmaier Folge: 15 FSK: 12 Schauspieler: Dr. Cal Lightman Tim Roth Dr. Gillian Foster Kelli Williams Eli Loker Brendan Hines Ria Torres Monica Raymund Emily Lightman Hayley McFarland Ben Reynolds Mekhi Phifer