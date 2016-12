Indiana Jones und der Tempel des Todes Heute | Kabel eins | 20:15 - 22:35 Uhr | Actionabenteuer Infos

Mit zwei weniger kampferprobten Mitstreitern landet der Wissenschaftler Indiana Jones auf der Flucht vor chinesischen Gangstern in einem indischen Provinznest. Hier wird seine Unterstützung dringend gebraucht, denn der irre Anführer einer Glaubensgemeinschaft hat alle Kinder gekidnappt. Sie sollen sich im "Tempel des Todes" befinden... Original-Titel: Indiana Jones and the Temple of Doom Laufzeit: 140 Minuten Genre: Actionabenteuer, USA 1984 Regie: Steven Spielberg FSK: 12 Schauspieler: Dr. Henry Harrison Ford Wilhelmina Kate Capshaw Mola Ram Amrish Puri Chattar Lal Roshan Seth Short Round Ke Huy-Quan Shorty Jonathan Ke Quan