Andrea kann Valentins Beichte in letzter Sekunde verhindern, auch wenn sie sich dafür selbst verletzen muss. Nachdem sie so Zeit gewonnen hat, manipuliert sie ihre beiden Männer geschickt. Sie impft Valentin ein, seinem Vater die Wahrheit zu verschweigen, wenn er die Familie nicht zerstören will. Und auch Benedikt hält sie erfolgreich davon ab, erneut das Gespräch mit Valentin zu suchen. Obwohl Andrea davon überzeugt ist, das Richtige zu tun, fällt es ihr nicht leicht, ihre Liebsten zu belügen. Sie ahnt nicht, dass ihr Verhalten schlimme Konsequenzen nach sich ziehen kann.. Easy ist genervt von Caro, nachdem sie versehentlich Pappmaché für seine Plätzchen verwendet hat. Es ist jedoch Bambi, der sich in einem hypochondrischen Anfall extreme Sorgen um seine Gesundheit macht, obwohl er so gut wie nichts von den Keksen gegessen hat. Während sich Easy mit Bambis wehleidigem Gejammer herumschlagen muss, merkt Tobias, wie sehr er Caro und ihre liebenswert-chaotische Art vermisst. Elli gibt schließlich medizinische Entwarnung und Easy, zur Sicherheit, ein Abführmittel. Doch Bambi hat über seine eingebildete Krankheit etwas Wichtiges vergessen. Ringo sieht seine Chance gekommen, den Geschäftsdeal mit Christian Walter doch noch zu torpedieren, als er von Paco darauf gestoßen wird, dass Christian auf ihn steht. Ringo verführt den freundlichen Fitnessstudiobesitzer und verletzt ihn anschließend, obwohl er selbst Gefallen an dem Mann findet. Als dieser den verabredeten Deal daraufhin platzen lässt, kann Ringo beruhigt aufatmen - zumindest fürs Erste.