16. Spieltag: VfB Stuttgart — Hannover 96. Sechs Jahre spielte Martin Harnik (29) für den VfB. An einer Vertragsverlängerung im Sommer hatten aber beide Parteien kein Interesse. Der Neu-96er denkt dennoch gerne an seine Stuttgarter Zeit zurück: „Ich bin dort zum Bundesligaspieler aufgestiegen, meine Tochter ist da geboren.“ Die Wiedersehensfreude bei den schwäbischen Anhängern hält sich in Grenzen. Mitten im Abstiegs-kampf leistete sich Harnik einen Luxus-Porsche. Das kam bei den Fans gar nicht gut an.