Castle Heute | Schweiz 2 | 06:10 - 06:50 Uhr | Krimiserie Infos

Mehr Termine Inhalt Zunächst geht die Polizei von einem Raubmord aus, als man den Syrer Amir Alhabi tot in einem Taxi findet. Dann verdichten sich die Spuren, dass Alhabi an einer Atombombe bastelte. Die Ermittler sind sich sicher, dass er mindestens einen Komplizen gehabt haben muss. Der Verdacht fällt auf Amirs Cousin Jamal... Untertitel: Die schmutzige Bombe Laufzeit: 40 Minuten Genre: Krimiserie, USA 2010 Regie: Rob Bowman Folge: 16 FSK: 12 Schauspieler: Richard Castle Nathan Fillion Kate Beckett Stana Katic Javier Esposito Jon Huertas Alexis Castle Molly C. Quinn Martha Rodgers Susan Sullivan Kevin Ryan Seamus Dever