Castle Heute | Schweiz 2 | 06:10 - 06:45 Uhr | Krimiserie Infos

Mehr Termine Inhalt Castle und Beckett begeben sich auf die Spuren von Mike Royce. Von Royce hatte Beckett einst das kriminalistische Handwerk gelernt, nun ist er tot. Die beiden Ermittler sind sich sicher, dass Royce seinen Mörder kannte und recherchieren in seinem Umfeld in Los Angeles. Der dortige Detective hat auf ihren Besuch nicht gerade gewartet... Untertitel: Lieben und Sterben in L.A. Laufzeit: 35 Minuten Genre: Krimiserie, USA 2011 Folge: 22 FSK: 12 Schauspieler: Richard Castle Nathan Fillion Kate Beckett rockstjerne fra KISS som sig selv Kate Beckett Stana Katic Alexis Castle Molly C. Quinn Kevin Ryan Seamus Dever Martha Rodgers Susan Sullivan